Adrien Brody darf sich seit gestern Abend zweifacher Oscar-Gewinner nennen. Ein fast schon historisches Ereignis: Bisher haben nur 23 Schauspieler zweimal in der Kategorie Bester Hauptdarsteller absahnen können - und das in 97 Jahren Oscar-Geschichte!



Im Freudentaumel an seiner Seite: Adrien Brodys Lebensgefährtin Georgina Chapman. Ein inniger Kuss hier, verliebte Blicke da. Doch das Paar steht unter Beobachtung - und das ist nicht positiv gemeint. Denn nicht jeder in Hollywood ist dieser Liebe wohlgesonnen.

Bildrechte: picture alliance / Sipa USA | imageSPACE

Georgina Chapman und ihre Liebe zum mächtigsten Mann Hollywoods

Der Grund: Der Mann VOR Adrien Brody.



Georgina Chapman war von 2007 bis 2021 mit Harvey Weinstein verheiratet - der Filmproduzent war damals so etwas wie der "König von Hollywood". Er steckt hinter Kino-Hits wie "Shakespeare in Love", "Pulp Fiction", "Der englische Patient" oder "The King's Speech".



Harvey - der Oscar-Macher. Adrien - der Oscar-Gewinner.

Bildrechte: picture alliance / NurPhoto | Image Press Agency

Mittendrin im Weinstein-Skandal

Mit Harvey Weinstein hat Georgina Chapman zwei Kinder: eine Tochter (* 2010) und einen Sohn (* 2013).



2017 trennte sich die heute 48-Jährige von Weinstein - genau dann, als die Skandalbombe, die seit Jahrzehnten in Hollywood für Unruhe sorgte, endgültig in die Luft ging.



Dutzende Frauen aus der Filmbranche erhoben schwerste Vorwürfe gegen den Produzenten. 2020 wurde Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt, in einem weiteren Prozess erhielt er eine zusätzliche Haftstrafe von 16 Jahren.



Auch wenn Georgina Chapman seit 2019 mit Adrien Brody liiert ist, wirkt die Beziehung zum Ex-Filmmogul bis heute nach.

Bildrechte: picture alliance / Henry McGee/MediaPunch

Im freien Fall

Das Leben von Georgina Chapman geriet aus den Fugen. Es begann eine regelrechte Hetzjagd auf die Britin - und ihr Fashion-Label "Marchesa".

Bildrechte: picture alliance/AP Images/Brian Ach

Denn was man dafür wissen muss: Weinstein-Chapman - das war ein Power-Paar.



ER brachte die Hollywood-Schauspielerinnen groß raus - SIE kleidete sie ein.



Eine Hand wäscht die andere: Es wurde zur Regel, dass die Darstellerinnen in Harvey Weinsteins Filmen die Kleider seiner Frau trugen. Und das so medienwirksam wie möglich.

Bildrechte: picture alliance / AP Photo | Diane Bondareff

Marchesa: Dank Vitamin B auf der modischen Überholspur?

Renée Zellweger startete diese Tradition: Bei der Londoner Premiere von "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" trug sie ein kurzes rotes "Marchesa"-Brokatkleid mit Goldverzierungen. Ausgerechnet im selben Jahr, in dem "Marchesa" gegründet wurde. Von da an kannte jeder das Label. Zufall?

Bildrechte: picture alliance/AP Photo | Adam Butler

Weinstein selbst gab zu, dass er seine Finger bei Renée Zellwegers modischer Wahl im Spiel hatte: In einem Interview mit der Vogue im Jahr 2013 sagte er: "Vielleicht habe ich nachgeholfen, aber nur sehr, sehr wenig, mit Renée Zellweger."



Penelope Cruz, Diane Kruger, Jennifer Lopez oder Sandra Bullock, als sie 2010 den Oscar für "The Blind Side" gewann: Plötzlich kleideten sich alle à la "Marchesa".

Bildrechte: picture alliance/AP Photo | Matt Sayles

Aus dem Fashion-Olymp verbannt - und wieder auferstanden

Georgina Chapman war Hollywoods Mode-Liebling. Ob bei Filmpremieren, den Oscars, Golden Globes, Grammys oder dem People’s Choice Award: Immer trug eine Dame die oppulenten und spielerischen Kreationen von "Marchesa". Bis das Label im Zuge des Weinstein-Skandals gecancelt wurde. Stars, die einst Freunde waren, boykottierten Georgina Chapman und ihre Entwürfe.



Im Vogue-Interview 2018 bezog die Designerin Stellung: Sie und ihre Partnerin Keren Craig hätten freiwillig darauf verzichtet, Prominente für die Award-Saison 2017 einzukleiden.

Wir fanden, das wäre in dieser Situation nicht angemessen gewesen. Alle Frauen, die verletzt wurden, haben Würde und Respekt verdient, deshalb möchte ich ihnen die Zeit geben, die sie verdienen. Es ist eine Zeit der Trauer. Georgina Chapman Vogue

Bis Scarlett Johansson Georgina Chapman 2018 von diesem Fluch erlöste: Bei der "Met Gala" trug sie "Marchesa" - und sorgte damit für einen Aufschrei in der Film- und Modeszene. Scarlett Johansson erntete viel Kritik, sorgte aber dafür, dass sich fortan wieder mehr Prominente an das angeschlagene Modehaus wagten: Vanessa Hudgens, Cindy Crawford oder Michelle Yeoh.

Bildrechte: picture alliance/AP Images | Evan Agostini

Karriere- und Liebes-Höhenflüge

Georgina Chapman hat ihre modische Stimme wiedergefunden - und konnte auch privat endlich Ruhe finden.



2019 wurden sie und Adrien Brody zum ersten Mal zusammen gesichtet. Seit nunmehr sechs Jahren führen die beiden ein zurückgezogenes Leben in New York und halten ihre Beziehung so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus.

Bildrechte: picture alliance/dpa/ZUMA Wire | Sonia Moskowitz Gordon

Ihre offen zur Schau gestellte Liebe bei der 97. Oscar-Verleihung ist ein Novum - aber vielleicht auch ein Zeichen. Georgina Chapman hat ihrem Leben nach Harvey Weinstein eine neue Richtung gegeben. Mit Adrien Brody an ihrer Seite. Er steht voll und ganz hinter ihr und ihren Kindern, wie er in seiner Dankesrede zeigte. Ein Gänsehautmoment vor Millionenpublikum: