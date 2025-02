Demnach setze Franziskus seine Therapie fort, nun aber vom Sessel aus. Er habe eine ruhige Nacht gehabt, esse normal und erhalte über einen Schlauch durch die Nase zusätzlichen Sauerstoff. Trotz der Verbesserungen gilt der Zustand des 88-Jährigen weiterhin als kritisch. Entwarnung gibt es also nicht. Im Laufe des Tages sollen möglicherweise die Ergebnisse der jüngsten Computertomographie veröffentlicht werden, der sich der Papst am Dienstag (25.02.) unterzogen hatte. Davon erhofft man sich Aufschluss über den weiteren Verlauf der schweren Lungenentzündung und auch über die Heilungschancen.

Der gebürtige Argentinier liegt seit Mitte des Monats im Gemelli-Krankenhaus in Rom - so lange wie noch nie während seines Pontifikats. Am Dienstagabend hatte der Vatikan zu seinem Gesundheitszustand erklärt: "Der klinische Zustand des Heiligen Vaters ist weiterhin kritisch, aber stabil." Seit dem Wochenende habe er keine weiteren Anfälle von Atemnot mehr gehabt. Auch seine Blutwerte seien stabil.



Franziskus leidet an einer schweren Lungenentzündung mit verschiedenen Erregern, die beide Lungenflügel befallen hat. Am Dienstag unterzog er sich deshalb einer dritten Computertomographie. Danach hieß es aus dem Vatikan lediglich, die Prognose bleibe "verhalten". Auf die Frage, ob der 88-Jährige die Erkrankung überstehen werde, sagte der leitende Arzt Sergio Alfieri am vergangenen Freitag (21.02.): "Beide Türen sind offen."



Die Ärzte haben dem Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken strikte Ruhe verordnet. Trotzdem empfängt Franziskus im streng abgeschirmten zehnten Stock der Universitätsklinik auch Besuch. Das soll wohl unterstreichen, dass die Arbeit weitergeht.