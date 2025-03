Franziskus war am 14. Februar wegen einer Bronchitis, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte, in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert worden. Der 88-Jährige erlitt mehrere schwere Atemnotanfälle, musste künstlich beatmet werden und schwebte nach Angaben der Ärzte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.



Anschließend hat sich sein Gesundheitszustand wieder gebessert. Seit gut einer Woche spricht der Vatikan in den regelmäßigen Berichten über den Gesundheitszustand des Papstes von einer Besserung.