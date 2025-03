Nach rund fünf Wochen im Krankenhaus darf Papst Franziskus am Sonntag (23.03.) in den Vatikan zurückkehren. "Morgen wird der Papst in die Residenz Santa Marta zurückkehren", sagte der Arzt Sergio Alfieri am Samstag vor dem Gemelli-Krankenhaus in Rom. Das 88-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche brauche aber "mindestens zwei Monate" zur Erholung.