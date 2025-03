Erstmals, seitdem Papst Franziskus im Krankenhaus liegt, hat der Vatikan ein aktuelles Foto des 88-Jährigen veröffentlicht. Auf dem Bild ist der Papst schräg von hinten in einem Rollstuhl zu sehen. Er trägt ein weißes Gewand, einen purpurfarbenen Schal und sitzt vor einem schlichten Altar mit Kruzifix an der Wand.

"Heute Früh hat Papst Franziskus die Heilige Messe in der Kapelle der Wohnung in der zehnten Etage der Gemelli-Klinik mitgefeiert", schrieb das Presseamt des Vatikans am Sonntag (16.3.) zu dem Foto.

Aber wie geht es dem Papst nun? Mithilfe des Fotos ist das kaum zu beantworten. Seit etwa einer Woche spricht der Vatikan in seinen regelmäßigen Berichten zum Gesundheitszustand des Pontifex von einer Besserung. Franziskus sei stabil und mache weiter Fortschritte, hieß es auch am Samstagabend (15.3.).



In einer am Sonntagmorgen veröffentlichten Botschaft an die Gläubigen schrieb Franziskus, er sei weiterhin in einem "fragilen" Zustand und mache eine "Prüfung" durch.