Seit fast vier Wochen Wochen liegt Papst Franziskus wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Nach mehreren Komplikationen in der vergangenen Woche gibt es nun positive Nachrichten vom Oberhaupt der katholischen Kirche. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte befindet sich der 88-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.



"Der klinische Zustand des Heiligen Vaters ist weiterhin stabil. Die in den vergangenen Tagen verzeichneten Verbesserungen haben sich weiter gefestigt", hieß es am Dienstag (12.03.) aus dem Vatikan. Einen Tag später wurde erneut von einer "leichten Verbesserung" gesprochen. Ausdrücklich erwähnt wurden die besseren Blutwerte. Zudem spreche Franziskus gut auf die eingesetzten Medikamente an und habe kein Fieber mehr.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Cristina Sille

Noch kein Entlassungstermin

Dennoch bleiben die Ärzte des renommierten Gemelli-Krankenhauses in Rom vorsichtig. Wegen des komplexen Krankheitsbildes sei es notwendig, "die pharmakologische Therapie noch einige Tage stationär fortzusetzen". Einen möglichen Entlassungstermin nannten die Ärzte nicht. Auch im Vatikan bereite man sich derzeit trotz der zuversichtlichen Signale noch nicht auf eine Rückkehr des Papstes vor.



Zum Hintergrund: Der gebürtige Argentinier leidet an einer schweren Lungenentzündung, die beide Lungenflügel befallen hat. Eine Lungenentzündung in so hohem Alter gilt unter Medizinern als gefährlich.

Keine künstliche Beatmung

Zuletzt hatte Franziskus vor mehr als einer Woche zwei akute Anfälle von Atemnot. Er wurde deshalb immer wieder maschinell beatmet - mit einer Maske über Mund und Nase.



Aus seinem Umfeld heißt es, dies sei auch nachts noch nötig. Zusätzlich erhalte der gebürtige Argentinier immer wieder Sauerstoff über einen Schlauch in der Nase. Künstlich beatmet wurde er nach offiziellen Angaben aber nie.

Audio-Botschaft an die Gläubigen

Der Papst hat sich seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus - also seit nunmehr fast vier Wochen - nicht mehr der Öffentlichkeit gezeigt. In einer Audio-Botschaft bedankte er sich aber für die vielen Gebete. Seine Stimme klang dabei sehr schwach. Auf dem Petersplatz wird inzwischen täglich für den Pontifex gebetet.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Mosa'ab Elshamy

12. Jahrestag für den Papst