Aufatmen bei Fans und Freunden: Heinz Hoenig befindet sich nach seiner Speiseröhren-OP weiter auf dem Weg der Besserung. Doch der Weg zur vollständigen Genesung ist noch lang - und teuer. Nach dem ursprünglichen Spendenziel von 100.000 Euro, später 150.000 Euro, wurde die Summe nun auf 500.000 Euro erhöht. Begründet wird der Schritt auf der Spendenseite mit "weiteren, äußerst kostspieligen medizinische Eingriffen". Allein die anstehende Operation an der Aorta wird in einer Kosten-Auflistung auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Summe muss der 72-Jährige selbst zahlen, da er nicht krankenversichert ist.

Immerhin durfte der Schauspieler am Montag (20.05.) endlich seinen dreijährigen Sohn Juliano wiedersehen. Das verriet Hoenigs Frau Annika im Gespräch mit RTL. "Aus den Kindern schöpft Heinz gerade seine Kraft", so die 39-Jährige. Ihr Mann habe Freudentränen verdrückt.

Um so oft wie möglich bei ihrem Mann sein zu können, sucht Annika aktuell nach einer festen Bleibe in Berlin, wo Heinz Hoenig im Krankenhaus liegt. Das Paar lebt mit den beiden gemeinsamen Kindern im Harz - zum Pendeln ist die Strecke zu weit, ein Hotel kann sich Annika auf Dauer nicht leisten. Und hier kommt Katy Karrenbauer ins Spiel.



"Da Heinz noch lange in Berlin im Krankenhaus bleiben muss und Annika nicht von seiner Seite weicht, braucht sie in Berlin dringend eine feste Bleibe", so die Schauspielerin gegenüber der Bild. "Deshalb suche ich für sie eine bezahlbare Wohnung, wo sie für ein paar Monate mit ihren Kindern einziehen kann."