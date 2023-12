Nach über 50 Jahren Kiss spielen Abschiedskonzert in New York - oder doch nicht?

Schon 2000 hatte die Band eine Abschiedstour gespielt - anschließend überlegten sie es sich doch anders und spielten in veränderter Besetzung weiter. Als Grund für die aktuelle Abschiedstour nannte die Band die "50 Pfund schweren" Bühnenkostüme. "Wenn wir in Turnschuhen und Jeans auf der Bühne stehen würden, könnten wir auch mit 90 noch Rock'n'Roll spielen", sagte Paul Stanley in einem Interview zur Tour.



In einem Interview mit "Rolling Stone" sagte Gene Simmons kürzlich: "Es wird der letzte Kiss-Auftritt im Make-Up" - ob der Abschied von der Bühne also endgültig ist, bleibt damit wohl offen.



Schon Mitte der 80er-Jahre bis Mitte der 90er-Jahre hatte die Band zeitweise ihr berühmtes Make-Up und ihre funkelnden Kostüme abgelegt.