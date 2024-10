Auf die ersten Reaktionen musste man nicht lange warten. "Großartig, dich wieder bei Dreharbeiten zu sehen, Kevin", schrieb zum Beispiel der britische Reporter Piers Morgan. Piers Morgan? War da nicht was? Ja: Im Juni dieses Jahres hatte Spacey in der Sendung " Piers Morgan Uncensored " unter Tränen erzählt, dass er nach den Prozessen wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung "viele Millionen" Schulden habe. Außerdem sei sein Haus in Baltimore zwangsversteigert worden und er könne seine Rechnungen nicht mehr bezahlen.

Die Karriere des Hollywood-Stars geriet ins Wanken, nachdem mehrere Männer Spacey in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Die Vorwürfe des Schauspielers Anthony Rapp, die 2017 im Zuge der #MeToo-Bewegung erstmals öffentlich gemacht wurden, zogen weitere Anschuldigungen nach sich und brachten Spacey viel Gegenwind und den Verlust von lukrativen Film- und Serienproduktionen ein. Spacey bestritt die Vorwürfe und wurde 2022 von einem New Yorker Geschworenen-Gericht freigesprochen. Andere Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung abgewiesen. Auch der Prozess vor dem Londoner Gericht, in dem vier Männer Spacey sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, endete 2023 mit einem Freispruch.

Der zweifache Oscar-Preisträger hatte seitdem nur wenige Nebenrollen. Etwa in dem unabhängigen Film "Der Mann, der Gott gezeichnet hat" des italienischen Schauspielers und Regisseurs Franco Nero und in dem Indie-Thriller "Peter Five Eight".



Ob das neue Western-Projekt in Arizona einen Neuanfang in der ersten Reihe Hollywoods bedeutet oder ob der dort in Ungnade gefallene Spacey nach den juristischen Freisprüchen weiterhin einen steinigen Weg zurück in der Filmbranche vor sich hat, bleibt abzuwarten.