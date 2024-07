Sein Platz ist am Spielfeldrand. Dennoch stehen seit Wochen nicht nur seine Schützlinge, sondern vor allem er selbst im Rampenlicht: Nationaltrainer Julian Nagelsmann.

Flammende Worte und harte Fakten

Ein Mann der Superlative: Julian Nagelsmann brach in seiner noch jungen Karriere schon so einige Rekorde:



Mit nur 28 Jahren wurde er wurde er bei der TSG Hoffenheim zum jüngsten Bundesliga-Trainer aller Zeiten.

Sein Wechsel zum FC Bayern München machte ihn 2023 nicht nur zum jüngsten Cheftrainer der Bayern-Historie, sondern auch zum teuersten Trainer der Welt. Ablöse: 25 Millionen Euro.

Außerdem ist er der jüngste DFB-Trainer der Nachkriegsgeschichte: Bei seinem Debüt auf der Trainerbank am 14. Oktober 2023 war er 36 Jahre und 83 Tage alt.

Als Trainer der deutschen Nationalmannschaft konnte er sich bei der EM im eigenen Land bis ins Viertelfinale kämpfen. Das Ausscheiden seines Teams? Ein Riss durch das Herz einer ganzen Nation. Die Rede, die Julian Nagelsmann danach hielt, traf nicht nur den Zeitgeist, sondern rührte Millionen Deutsche.



Bitter-schöne Tränen nach dem EM-Aus.

Das sollen die Jungs mitnehmen: Dass sie es geschafft haben, das Land, das viel zu viel in Tristesse und Schwarzmalerei verfällt, aufzuwecken und ihm schöne Momente zu bescheren. Julian Nagelsmann nach dem EM-Aus gegen Spanien

Ein Leben für den Fußball

Schon als kleiner Junge drehte sich seine Welt um den Ball: Mit nur drei Jahren stand Julian Nagelsmann erstmals auf dem Fußballplatz - damals noch beim FC Issingen, wo er bis 1999 spielte, ehe er in die Jugend des FC Augsburg wechselte. 2002 zog es ihn in die Jugend des TSV 1860 München. 2007 ging er zurück nach Augsburg, wo er seine noch junge Spielerkarriere 2008 aufgrund von Knieproblemen beendete.



Den ganz großen Fußballtraum aufgeben? Das kam für Julian Nagelsmann nicht in Frage. Er lenkte seine Ziele in andere Bahnen und wurde Trainer - mehr als erfolgreich, wie man heute weiß.

Familiendrama: Aufstehen, weitermachen, stark sein

Einer kann seine Erfolge nicht miterleben: Sein Vater.



Als Julian 20 Jahre alt ist, nimmt sich sein Papa das Leben. "Das schrecklichste Erlebnis meines Lebens", so der DfB-Trainer im Interview mit der "Welt". "Man kann daran zerbrechen oder wachsen."



Julian Nagelsmann jedenfalls ist an seinem Schicksal gewachsen - auch weil er plötzlich Verantwortung übernehmen musste. Er, der Jüngste von drei Geschwistern, nahm die Zügel in die Hand: Beerdigung organisieren, Papierkram erledigen, ein kleineres Haus für die Mutter suchen. Doch trotz der Trauer blieb immer Platz für Fußball.



Einen Tag nach dem Tod seines Vaters ging Julian bereits wieder zum Fußballtraining - sein großer Karrieretraum als Antrieb. Auch wenn sein Vater lieber gesehen hätte, dass sein Sohn BWL studiert. "Auch weil ich ihm zeigen wollte, dass meine Entscheidung richtig war, obwohl er ja bis heute nicht weiß, dass ich Trainer geworden bin."

Es funkte auf dem Schulhof

In dieser schweren Zeit immer an seiner Seite: Jugendfreundin Verena. Die beiden lernten sich auf dem Schulhof kennen und lieben, gingen 15 Jahre gemeinsam durchs Leben. Im Fußball-Podcast "Phrasenmäher" erinnerte sich Julian Nagelsmann 2018 daran zurück, was ihm an seiner Verena zuallererst imponierte: "Das war ganz witzig. Sie ist in der Pause immer an mir vorbeigesprintet. Sie ist ja nicht ganz so groß und hat aber Riesenschritte gemacht und da ist mir aufgefallen, dass sie immer die erste sein wollte am Pausenverkauf. Obwohl sie eine sehr, sehr gute Figur hat, hat sie da gewirkt, als ob sie süchtig ist nach Schnitzelsemmeln – das war und ist Gott sei dank nicht der Fall."



So oder so: Verena hatte Eindruck hinterlassen. 2018 heirateten die beiden und bekamen zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.

Große Liebe 2.0

Die heile Familienidylle passte ins Bild des Saubermanns Nagelsmann - bis sein Image einen Kratzer bekam.



Denn 2022 trennte sich das Fußball-Vorzeigepaar - für die Öffentlichkeit völlig überraschend.



So weit, so normal - bis die Presse Wind von einer neuen Liebe bekam. "Bild"-Reporterin Lena Wurzenberger.



Als Sportjournalistin berichtete Lena regelmäßig über den FC Bayern, dessen Trainer Julian Nagelsmann von 2021 bis 2023 war. Im Sommer 2022 wurden die beiden im gemeinsamen Turtel-Urlaub gesichtet. Wenige Monate später gaben sie ihr gemeinsames Paar-Debüt auf dem Oktoberfest.

Seitdem gehen Julian und Lena abseits des Spielfelds Hand in Hand, halten ihre Liebe aber weitgehend privat. Keine Instagram-Fotos, seltene gemeinsame Auftritte. Die Fußball-EM wurde für Nagelsmann-Wurzenberg-Verhältnisse zum wahren Liebes-Feuerwerkt. Denn es gab kaum ein Spiel, bei dem Lena Wurzenberger ihren Julian nicht von der Tribüne aus anfeuerte.



Zeit, dass sich was dreht? Bei Julian Nagelsmann rollt es - privat und am Ball.