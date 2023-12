Eigentlich hat sich Jürgen Drews längst von der großen Show-Bühne verabschiedet . Nun feierte der Schlagerstar ein starkes Comeback - an der Seite seiner Tochter. Und die war direkt zu Tränen gerührt.

Das Bühnen-Comeback von Jürgen Drews war kurz aber stark in der von Carmen Nebel präsentierten Show "Die schönsten Weihnachts-Hits" im ZDF. Im Duett mit ihrem Papa sang Joelina Drews ihren neuen Song "Mein größtes Geschenk". Während vorne das Vater-Tochter-Duo sang, wurden im Hintergrund alte Familienfotos eingeblendet. Da blieben auch die Augen von Tochter Joelina nicht trocken. Die Sängerin war zu Tränen gerührt, Papa Jürgen kämpfte nach dem Song mit seinen Emotionen - und Mama Ramona weinte und applaudierte vom Publikum aus ihren beiden Liebsten zu.

Kein Wunder, dass es bei dem Auftritt so emotional wurde, denn eigentlich hatte sich Jürgen Drews bereits im Januar 2023 aus gesundheitlichen Gründen mit einer eigenen Show in der ARD von der Bühne verabschiedet.



Dennoch: Nach diesem Jahr, das so schwer für die gesamte Familie war, war das Lied seiner Tochter ein Trost, wie Ramona und Jürgen Drews gegenüber BRISANT verraten. Für den großen Auftritt seiner Tochter machte der 77-Jährige deshalb gerne eine Pause von der Pause.