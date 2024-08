Nach vielen Schicksalsschlägen, Krankheit und Problemen steht für Judith und Mel fest: Wir lassen uns nicht unterkriegen! Mit ihrem Comeback wollen die beiden auch anderen Menschen Mut machen.



Woher sie ihre Kraft nehmen, wie sie mit dem Alter umgehen und worauf sich die Fans jetzt besonders freuen dürfen, verraten die beiden Nordlichter jetzt im Interview.

Dramatische Jahre und ein "gebrochenes Herz"

Wer die Karriere von Judith und Mel verfolgt, weiß: Die letzten Jahre waren nicht einfach für das Schlagerduo. Zuerst erlitt Judith 2019 einen Stressinfarkt und lag mehrere Wochen im Koma. Ein Stressinfarkt (auch Broken-Heart-Syndrom genannt, die Symptome ähneln einem Herzinfarkt) tritt oft nach einer starken emotionalen oder körperlichen Belastung auf.

Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

In der Silvesternacht 2023 brannte ihr Haus ab. Ein Kurzschluss hatte einen Garagenbrand ausgelöst. Besonders traurig: Das Haus, in dem die beiden in Oldenburg lebten, war das Elternhaus von Judith. Nach einem halben Jahr im Hotel zog das Paar nach Bad Zwischenahn, wo Judith und Mel sich inzwischen sehr wohl fühlen.



Dann kam die Corona-Zeit mit den vielen abgesagten Veranstaltungen - eine schwere Zeit für Künstler. "Die letzten drei Jahre waren der Horror", fasst es Mel zusammen.

Mut machen in schweren Zeiten

Jetzt ist die Kraft wieder da - die beiden planen ein Comeback. Denn trotz allem haben es Judith (75) und Mel (80) geschafft, positiv zu bleiben: "Kopf hoch und weiter geht es, so ist unser Leben", sagt Mel. Und von dieser neuen Power sollen auch andere etwas haben: "Wir wollen anderen Menschen, die auch in solche Lagen kommen, Mut geben."



Im Text ihrer neuen Erfolgs-Single "Wo du auch bist" zeigen sie das Glück ihrer langen Liebe und ihres Zusammenhalts:

Es gibt Momente im Leben - da frage ich mich

wie wär`alles gelaufen - hätte ich dich nicht.



Dieses Vertrauen trägt auch durch schwere Zeiten und die Lieder mit ihrer positiven Kraft erreichen die Fans: "Den Zuhörern gehen die Texte in die Herzen. Täglich erreicht uns Fanpost - nicht nur von älteren Menschen", freut sich Judith darüber.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Neue Energie, neue Tour: "Die glücklichsten Menschen der Welt"