Ich wirke immer sehr gesund, sehr elastisch, sehr fit. Aber es geht mir nicht immer so. Ich habe durchaus Schwächen, Defizite - auch kognitiver Natur. Und ich muss mich damit abfinden, dass mit 83 nicht mehr alles so ist, wie mit 73.

Obwohl Jochen Busse mitten im Leben steht, schweifen seine Gedanken oft zu den Themen Tod und Krankheit ab. Jedes Leben ist endlich, dessen ist sich der Schauspieler und Kabarettist bewusst. Für sich hat er entschieden: Wenn es soweit ist, will er selbstbestimmt von dieser Welt gehen. Deshalb setzt er sich intensiv mit dem Thema Sterbehilfe auseinander, wie er im BRISANT-Interview erzählt.

Für den 83-Jährigen steht fest: Er würde Sterbehilfe in Anspruch nehmen. "Ich würde es machen. Ich würde mich auch darum kümmern. Ich möchte niemandem zur Last fallen. Ich möchte kein Pflegefall werden." Jochen Busse ist mit seinem Plan nicht allein: Auch der kürzlich verstorbene Alain Delon bat nach mehreren Schlaganfällen um Sterbehilfe.

Lange Zeit war die Schweiz die einzige Option für Sterbewillige. Inzwischen ist der "assistierte Suizid" auch in Deutschland möglich, wenn auch noch nicht gesetzlich geregelt.



Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2020 das Verbot der Suizidhilfe aufgehoben und somit entschieden, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein Recht auf selbstbestimmtes Leben und Sterben umfasst. Dazu gehört auch die Freiheit, sich durch die freiwillige Hilfe Dritter das Leben zu nehmen.



"Leben und Sterben ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht", sagt auch Robert Roßbruch, Präsident der "Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben". Er schätzt, dass im Jahr 2023 allein in Deutschland rund 1.000 Menschen Sterbehilfe in Anspruch genommen haben.