Der Altersunterschied habe dabei keine große Rolle gespielt, eher die unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen sich beide befanden: "Ich zur Schule gegangen, er auf dem Höhepunkt seiner Karriere, gerade getrennt von der Band. Er Millionär mit viel Zeit, ich Schülerin. Und das Ganze nicht in Berlin oder so, sondern bei mir in der Lüneburger Heide, in Amelinghausen, in meinem Kinderzimmer, mit Mama, Papa, meinem kleinen Bruder und Oma noch im Haus."

Einige Monate lebten Jenny Elvers und Jan Vetter auf engstem Raum, bis der Sänger Geld in die Hand nahm: "Dann hat er ein Haus gekauft, in der Lüneburger Heide tatsächlich, einen Ort weiter. Da bin ich aus dem Kinderzimmer raus ins eigene Haus. Das war so mein Einstieg ins Erwachsenenleben", erklärt sie.



Über ihren Ex spricht die Schauspielerin nach so vielen Jahren nur in den höchsten Tönen: "Wir sind sehr viel zusammen gereist. Tatsächlich habe ich auch viel von ihm gelernt. Er ist ja sehr belesen, ein sehr kluger Mann. Ich hab den wirklich sehr geliebt", sagt sie.



Ihre Beziehung hielten Farin Urlaub und Jenny Elvers damals geheim: "Ich wollte auch nie irgendwie über irgendeinen Mann berühmt werden oder so", erklärt die 52-Jährige. Später machte sie sich als Schauspielerin einen Namen und spielte in Filmen wie "Knockin' on Heaven's Door" oder "Männerpension" mit.