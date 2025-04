Anfragen gab es genug. Trotzdem hat Moderatorin Inka Bause jedes Mal 'Nein' zum deutschen "Playboy" gesagt. Als das erste Angebot kam, war sie gerade einmal 16 Jahre alt und, wie sie selbst sagt, der "erste und letzte Teeniestar der DDR". "Als der Playboy angefragt hat, für ganz viel Westkohle, hab ich dann doch abgesagt, was ich auch völlig gut finde", erzählt sie in der MDR-Talkshow " Riverboat ". Zehn bis fünfzehn Jahre später kam das Angebot für Nacktfotos direkt vom "Playboy"-Chef Florian Boitin. Ihre Antwort: "Wenn ich es mit 16 nicht gemacht habe, werde ich es mit 30 auch nicht mehr machen." Nur unter einer Bedingung hätte Inka Bause sich auf das Fotoshooting eingelassen:

Trotzdem sagt die Moderatorin, liebe sie den "Playboy". Er sei interessant. Außerdem kämpfe sie noch immer für das Interview auf der letzten Seite, weil sie das "am schönsten" finde.

In den Playboy wollte Inka Bause nicht, auch nicht für viel Geld. Dafür war sie Feuer und Flamme als ihr ein bis dahin eher ungewöhnlicher Job angeboten wurde: "Ich wollte irgendwas im Paillettenkleid moderieren und dann kommen die mir mit Gummistiefeln und Landleben. Ich hab halt irgendwie gedacht: 'Mensch das mach ich! Das find ich spannend, das gab es noch nicht.'"



Rückblickend ist Inka Bause dankbar für ihren Job als Moderatorin der Fernsehsendung "Bauer sucht Frau" und glücklich mit ihrer Entscheidung, vor 20 Jahren Ja gesagt zu haben.



"Das ist kein Quatsch, was wir machen, das ist eine riesige Community." Und die würde offenbar alles für Inka Bause tun: "Ich glaube, wenn es mir morgen schlecht geht, ich kriege überall Eier, Milch und Fleisch. Also ich muss mich um gar nichts kümmern. Ich liebe wirklich meine Bauern."