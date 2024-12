Für die Weihnachtsfolgen lassen sich die Macher von "In aller Freundschaft" oft was ganz besonderes einfallen. Und dieses Jahr? Gibt es für Fans auf jeden Fall einige Überraschungen - und ein Wiedersehen mit einem langjährigen Zuschauer-Liebling!

Weihnachts-Gäste in der Sachsenklinik

Ganz besonders ist die Folge zunächst, weil "City"-Frontman Toni Krahl (75) zu Gast ist: Als abgehalfterter Rockstar Marco "Becky" Beckmann landet er in der Sachsenklinik. In einem letzten verzweifelten Versuch, es noch einmal in die Charts zu schaffen, hat Becky nun eine Weihnachtssingle veröffentlicht.



Es gibt nur einen Menschen, der an ihn glaubt: Sein Manager. Auch über ihn werden sich die eingefleischten Fans freuen: Es ist kein anderer als Udo von Wackerstein. Bei "In aller Freundschaft" taucht er seit rund 25 Jahren immer wieder auf - auch bekannt als "der Mann mit den tausend Berufen"!

Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Lauter Zufälle in der Sachsenklinik?

Fans des Weihnachts-Kultfilms "Tatsächlich... Liebe" dürften bei der Geschichte rund um einen alternden Sänger, seinen bemühten Manager und einen Weihnachts-Hit schon aufgehorcht haben. Richtig - da lohnt sich ein genauerer Blick durchaus!



Da finden sich nämlich noch mehr Hinweise für Aufmerksame: Es geht um heimliche Liebe am Arbeitsplatz, es werden überraschende Liebeserklärungen auf beschrifteten Tafeln gemacht, Roland Heilmann kauft heimlich eine Halskette, die dann aber gar nicht seine Frau Katrin auspacken darf und Arzus und Philipps Sohn Max will unbedingt im Chor singen, weil er sich in die junge Solistin verliebt hat!

Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke



Da macht das Zuschauen Spaß: Welche Geschichte aus dem Filmklassiker kommt bei "In aller Freundschaft" in der Weihnachtsfolge wohl auch vor und auf welche Weise? Wer Spaß daran hat, Hinweise zu sammeln, kann ganz genau hinschauen.



Und wer "Tatsächlich... Liebe" nicht kennt, freut sich trotzdem, denn es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte (naja, fast), die einzig und allein in der Sachsenklinik stattfindet. Kleiner Tipp: Dr. Kaminski hat auch etwas damit zu tun ...

Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Ungewohnte Sendezeit der IAF-Weihnachtsfolge