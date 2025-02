Tan Caglar und Jascha Rust haben sich vor rund drei Jahren am Set von "In aller Freundschaft" kennengelernt. Seitdem sind die beiden Schauspieler nicht nur vor der Kamera ein Dreamteam, sondern auch privat unzertrennlich – und das, obwohl sie sich am Anfang eher misstrauisch beäugt haben ....

Alles nur Show bei "In aller Freundschaft"?

Zuschauer und Fans von "In aller Freundschaft" wissen: Das, was wir aus der "Sachsenklinik" zu sehen bekommen, hat mit der Wahrheit oft nicht viel zu tun: Die Ärzte sind gar keine Medizin-Profis, sondern haben ihren Text nur auswendig gelernt, die Operationen sind auch nicht echt und die enge Freundschaft zwischen dem Arzt Dr. Ilay Demir und Pfleger Kris Haas ist in Wirklichkeit … Moment!

Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Sebastian Becker

Es passiert nicht oft, aber manchmal passiert es: Wenn die Kamera aus ist, sind die Schauspieler Jascha Rust und Tan Caglar wirklich Kumpels. Und zwar so richtig.



Wie wichtig ihnen diese Beziehung ist, können Fans jetzt hautnah miterleben: In ihrem neuen Podcast "Freundschaft auf Rezept" erzählen die beiden von ihrem Alltag, sprechen über Familie, Liebe - und ihr Kennenlernen am ersten Drehtag am Set von "In aller Freundschaft".

Bildrechte: MDR Kultur

"Was für ein Prolet!"

Und das war gar nicht so toll: "Was für ein Prolet!" - das war das erste, was Jascha Rust über Tan Caglar dachte. "Die gezupften Augenbrauen, die fette Karre, mit der du kamst."



Und umgekehrt? Wunderte sich Tan Caglar über seinen jüngeren Kollegen Jascha – hat der etwa Star-Allüren? "Warum wird der mit einem Shuttle-Service gebracht, und ich muss selber anreisen?“ fragte sich Tan Caglar am ersten gemeinsamen Drehtag am Set der Serie.



Doch die beiden merkten, dass sie sich mögen. Und dann kam der Punkt sehr schnell "wo ich mich wirklich in dich verliebt habe als Freund", erinnert sich Tan.

Bildrechte: MDR

Entertainer und Zuhörer - die perfekte Ergänzung

Wer den beiden zuhört, merkt: Tan Caglar ist ein echter Entertainer – dafür braucht der Schauspieler, Moderator und Comedian gar keine Bühne, das funktioniert auch im Podcast-Studio. Jascha Rust ist ruhiger, fragt viel nach und hört gern zu. Das weiß sein zehn Jahre älterer Freund und Kollege zu schätzen:

Also ich mag das sehr, dass Jascha immer ein offenes Ohr hat. Er ist ein sehr guter Zuhörer. […] Ich bin jemand, der auch mal schnell emotional reagiert. Und er versucht dann auch immer zu retten, was zu retten ist und zeigt so Perspektiven auf, die mir vorher gefehlt haben. Tan Caglar Im Gespräch zu "Freundschaft auf Rezept"

Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Geheimnisse vom "In aller Freundschaft"-Set