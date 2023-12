Jeden Dienstag um 21 Uhr bekommen Fans der ARD-Serie "In aller Freundschaft" neues Futter. Doch jetzt müssen alle IaF-Anhänger ganz stark sein: Der gewohnte Rhythmus macht Pause - zumindest für den Rest des Jahres und einen Großteil vom Januar. Grund sind Programmänderungen in der ARD sowie eine längere Winterpause.

Am 19. Dezember kommen die Zuschauer aber noch mal voll auf ihre IaF-Kosten und können in den Klinikalltag von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) in der Sachsenklinik eintauchen - und zwar gleich doppelt. Ab 20:15 Uhr läuft die ARD-Serie in einer Doppelfolge.