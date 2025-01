"Hot For You Baby" heißt der Titel und der sollte eigentlich ein Teil des Erfolgsalbums "Private Dancer" von 1984 sein, das sich mehr als zehn Millionen Mal verkaufte und Turner drei Grammys einbrachte. In die Songauswahl schaffte es der Titel damals nicht.



Bis jetzt, denn auf einer Neuauflage des Albums zum 40-jährigen Jubiläum ist der Titel plötzlich drauf. Die Veröffentlichung ist für März dieses Jahres geplant. Als Single ist "Hot For You Baby" bereits erhältlich und kann auf den meisten gängigen Plattformen gestreamt werden.