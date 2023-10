Einigung in der Traumfabrik. 148 Tage streikten Hollywoods Autoren: Sie gingen für eine bessere Bezahlung, angemessene Erfolgshonorare und Schutz gegen den Einsatz von KI auf die Straße. Nun ist offziell: Die Gewerkschaft der Drehbuchautoren hat am Montag (09.10.) einen neuen Dreijahresvertrag mit den großen Studios akzeptiert.

Ende September hatte die Gewerkschaft den Streik bereits vorläufig für beendet erklärt. "Strike Ends" - somit verkündete die WGA (Writers Guild of America) am 26.09.23 auf der Online-Plattform "X" (früher Twitter) das, worauf ganz Hollywood so lange gewartet hat.



Der WGA-Vorstand hatte einer vorläufigen Einigung mit den großen Studios und Streaminganbietern zugestimmt. Bereits einen Tag später konnten Hollywoods Kreative ihre Arbeit wieder aufnehmen.