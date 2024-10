Um Hella von Sinnen war es mehrere Monate still - und das aus keinem guten Grund. Die deutsche Komikerin ist bereits im Februar 2024 bei einer Bühnenprobe in Duisburg gestürzt. Wie es dazu kam, hat ihre Managerin Cornelia Scheel gegenüber BRISANT erklärt: "Im Vorfeld der Probe gab es für Hella keine Bühneneinweisung. Sie wurde für die Aufzeichnung auf ein Podest gestellt. Der Boden von Podest und Bühne war schwarz. Hella hat den Höhenunterschied nicht gesehen, also dass das Podest über der Bühne war. Sie ist deshalb einfach vom Podest aus weitergelaufen und hat nicht damit gerechnet, zu fallen." Die Folgen: zwei gebrochene Sprunggelenke und ein gebrochenes Kniegelenk. Autsch! Für die 65-Jährige bedeutete das mehrere Operationen und monatelange Bettruhe. Eine schwierige Zeit für die sonst so agile Komikerin.

Doch bei dem ganzen Unglück ist ihr eines zum Glück geblieben: ihr Humor. Und genau der habe ihr über die monatelange Zeit bei der Reha und zu Hause geholfen. Mit viel Zeit, Geduld und intensivem Training kämpft sich die Komikerin tapfer zurück.



Mittlerweile kann sie ihre Beine teilweise wieder belasten. Mit Krücken und ein wenig Hilfe konnte sie bereits am Montag (21.10.2024) bei einer Fernsehaufzeichnung ohne Rollstuhl ins Studio gehen.



Ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität für Hella von Sinnen, um Krücken und Rollstuhl hinter sich zu lassen. Ihr nächster großer Auftritt ist auch schon geplant: Am 3.11. will sie auf der Bühne im Gloria-Theater in Köln stehen - ob mit Krücken oder ohne, wird sich dann zeigen.