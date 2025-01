17 Jahre ist der Tod von Schauspieler Heath Ledger her. Unvergessen bleibt er dennoch. Schauspielerin Julia Stiles, die mit ihm für den Film "10 Dinge, die ich an dir hasse" vor der Kamera stand, schwärmt in einem Interview mit dem Portal "E! News" von ihrer intensiven Zusammenarbeit.



"Er war so ein helles Licht. Er betrat einfach einen Raum und erhellte ihn", beschreibt sie die besondere Aura des Oscarpreisträgers.



Bei den Dreharbeiten zu "10 Dinge, die ich an dir hasse" habe Heath Ledger sie sehr unterstützt: "Er war sehr nett und großzügig zu mir. Wenn man als Schauspielerin seine erste Hauptrolle in einem großen Studiofilm hat, muss man sich einfach mit der anderen Person wohlfühlen." Genau dieses Gefühl habe er ihr vermittelt.



Sein Tod erschütterte ganz Hollywood: Am 22. Januar 2008 wurde Heath Ledger mit nur 28 Jahren leblos in seinem New Yorker Apartment gefunden. Untersuchungen ergaben, dass er an einer versehentlichen Überdosis von Medikamenten gestorben war.