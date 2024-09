Zeit genug also, sich mit der Musik von "Imagine Dragons" vertraut zu machen. Musik, die die Band selbst mehrfach als "genrelos" bezeichnet hat. "Manchmal ist es definitiv Pop, manchmal sind die Songs sehr gitarrenlastig", sagt Sänger Dan Reynolds. Da ist für jeden etwas dabei! Doch genau das ist aus Sicht vieler Musikkritiker das Problem.



So schreibt der "Rolling Stone" etwa: "Trotz ihres Erfolgs haben Imagine Dragons den Ruf, die schlechteste Band der Welt zu sein. Neid? Möglich wär’s, denn ihre Lieder erreichen auf Spotify und Co. Aufrufe in Milliardenhöhe. Eine Musik des kleinsten gemeinsamen Nenners."