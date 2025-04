US-Schauspieler John Lithgow soll den Schulleiter Albus Dumbledore spielen. Lithgow war zuletzt im Kinofilm "Konklave" zu sehen und tritt als Dumbledore in die Fußstapfen von Richard Harris (1930-2002) und Michael Gambon (1940-2023), die in den Harry-Potter-Kinofilmen das Oberhaupt der Zauberschule Hogwarts und den Mentor von Harry Potter spielten.

Der Brite Paapa Essiedu verkörpert in der Neuverfilmung den finsteren Zauberlehrer Severus Snape. Er war Hauptdarsteller in der Science-Fiction-Serie "The Lazarus Project" und trat jüngst auch bei den Netflix-Formaten "Black Mirror" und "Black Doves" auf.

Nick Frost ist als Wildhüter Rubeus Hagrid an Bord. In der Zombiekomödie "Shaun of the Dead" war er der Faulpelz Ed, bester Freund des Titelhelden. In der Kultserie "Doctor Who" spielte er den Weihnachtsmann.