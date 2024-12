Schon die ersten Hape-Videos machen klar: Dieser Insta-Kanal macht richtig viel Spaß. Ob ein Schnellfrage-Interview mit Hape oder ein Gruß vom Kölner Weihnachtsmarkt. Natürlich nutzt Kerkeling die Plattform auch, um Promo für sich und sein aktuelles Buch zu machen. Schon okay, machen ja alle so.



Aber hatte sich Kerkeling nicht immer skeptisch geäußert, was Social Media angeht? Ja, hat er. Umso erstaunlicher nun der neue Kanal. Und nicht nur das! Auch bei TikTok ist Hape nun offiziell vertreten.