Ich habe so einen Bruder. Der macht mich wahnsinnig, schon als Kind. [...] Der ist alles, was ich nicht sein will. Alles. Wir sind so unterschiedlich. Wirklich so unterschiedlich. [...] Das hab ich mir früher als Kind schon immer gedacht, wenn wir im Urlaub waren. Da dachte ich: 'Papa, können wir den nicht dalassen?'

Guido Maria Kretschmer "Hotel Matze"