Möbel, Kunstwerke, Ohrringe und persönliche Erinnerungsstücke: Fans der Anfang 2023 verstorbenen Filmdiva Gina Lollobrigida staunten nicht schlecht, was diese Woche alles in Genua versteigert wurde. Und offenbar war die Versteigerung ein voller Erfolg!

So ging zum Beispiel ihre Armbanduhr, die ihr Kubas Revolutionsführer Fidel Castro einst schenkte, für 18.850 Euro weg. Das Besondere an der Uhr: die Gravur "Für Gina mit Bewunderung. Fidel Castro"



Ein üppig verzierter sizilianischer Holzschrank mit Intarsien aus Korallen und Schildpatt brachte sogar 118.250 Euro. Für einen Goldring mit einem Smaragd und Diamanten wurden 9.475 Euro geboten.



Ebenfalls in der Auktion: eine ihrer zahlreichen Kameras. In den 1970er-Jahren widmete sich "La Lollo" einer zweiten Karriere und startete als Fotografin durch. Vor ihrer Linse standen Stars wie Henry Kissinger, Salvador Dali und Paul Newman.