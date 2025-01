Es war etwas Neues. Schockierend, aufwühlend und manchmal am Rande des Erträglichen. Die Modemarke Benetton setzte in den Achtziger- und Neunzigerjahren auf Fotos, die man so noch nicht gesehen hatte.



Ein Priester und eine Nonne, die sich küssen oder ein blutverschmiertes Hemd mit Einschussloch, ein Baby mit blutiger Nabelschnur.



Der Skandal war vorprogrammiert, brachte aber Aufmerksamkeit und damit Erfolg.



Der kreative Geist dahinter war Oliviero Toscani. Nun ist der italienische Fotograf gestorben, er wurde 82 Jahre alt.



Oliviero habe seine nächste Reise angetreten, heißt es in der Mitteilung seiner Familie auf Instagram.

Bildrechte: picture alliance/ipa-agency/Valentino Carrobbio

Werbung und Provokation

Die Bilder von Menschen aller Hautfarben, von Paaren gleich welcher Geschlechter, fanden sich nahezu überall auf der Welt in den Illustrierten. Überlebensgroß hingen die Plakate in den Fußgängerzonen.



An Oliviero Toscani kam man nicht vorbei. Mehr als 15 Jahre war er als Fotograf und später als Kreativdirektor für die Werbekampagnen für Benetton verantwortlich.



In zahlreichen Kampagnenbildern beschäftigte sich Toscani aber auch mit Rassismus: Eine Benetton-Werbung aus dem Jahr 1996 zeigt drei menschliche Herzen, die mit den englischen Worten für Weiß, Schwarz und Gelb beschriftet sind.

Bildrechte: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Aresu

Oliviero Toscani litt an Krankheit Amyloidose