In diesem Jahr kommt wieder zusammen, was zusammengehört: Frank Zander und Weihnachten. Nach seinem gesundheitsbedingten Ausfall im vergangenen Jahr will der "Hier kommt Kurt"-Sänger wieder an seiner traditionellen Weihnachtsfeier für Berliner Obdachlose teilnehmen. Immerhin steht ein besonderes Jubiläum an!