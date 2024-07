Die Ankündigung, dass sowohl Brad Pitt als auch Angelina Jolie zum Filmfest nach Venedig kommen, sorgt für Aufsehen. Der Grund: Ein jahrelanger und teils öffentlicher Rosenkrieg zwischen den beiden.



Seitdem sich die Ex-Eheleute im Jahr 2016 trennten, sind gemeinsame Auftritte äußerst rar geworden. Das sich die beiden nun beim Sektempfang in einer der romantischsten Städte der Welt zufällig begegnen könnten, würde demzufolge einer Sensation gleichen.

Filmpremiere von "Maria" und "Wolfs"

Aber immer langsam mit den jungen Pferden! Immerhin werden Brad Pitt und Angelina Jolie mit separaten Filmen in Venedig erwartet und den Veranstaltern wird der Zwist des einstigen Traumpaares wohl auch bewusst sein.



Hinzu kommt, dass die beiden Filme unterschiedlicher nicht sein könnten. Die 49-Jährige spielt die Hauptrolle im Drama "Maria", in dem es um Opernsängerin Maria Callas geht. Ihr Film startet im Wettbewerb um die begehrten Preise in Venedig

Brad Pitt hingegen wird an der Seite von seinem Freund George Clooney im Film "Wolfs" zu sehen sein. Eine Thriller-Komödie, die bei dem Filmfest außer Konkurrenz läuft. Schon früher stand das kumpelige Dreamteam für Filme wie "Oceans Eleven" oder "Burn After Reading" gemeinsam vor der Kamera.

Fortsetzung von "Joker" feiert Premiere

Ein weiteres Dreamteam, das schon jetzt für Begeisterung sorgt, sind Joaquin Phoenix und Lady Gaga. Die Fortsetzung des preisgekrönten Films "Joker" feiert ebenfalls Premiere beim Filmfest in Venedig.



In "Joker: Folie à Deux" ist die Sängerin an der Seite des Schauspielers in einer Hauptrolle zu sehen. Ein gutes Zeichen: 2019 gewann der erste Teil von "Joker" in Venedig den Hauptpreis.

