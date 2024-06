Seit ihrer Oscar-Nominierung für den Film "Anatomie eines Falls" steht Sandra Hüller im internationalen Fokus. Nun plant die 46-Jährige einen Science-Fiction-Film mit einem ganz Großen der Szene: Hollywoodstar Ryan Gosling. Das bestätigte das Management der Schauspielerin am Freitag (31.05.).



Hüller soll einem Bericht des Magazins Deadline zufolge an der Seite von Gosling in einer Verfilmung des Buchs "Der Astronaut" (Originaltitel: "Project Hail Mary") von Andy Weir zu sehen sein.