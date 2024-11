Es war eine ungewöhnliche Film-Premiere: leise und nicht so ausgelassen wie es normalerweise bei Hollywood-Streifen der Fall ist. Mit einer Schweigeminute für die bei den Dreharbeiten getötete Kamerafrau Halyna Hutchins ist der Western "Rust" erstmals öffentlich und in voller Länge gezeigt worden. Etwas abseits der großen Öffentlichkeit - bei einem kleinen Filmfestival in Polen.