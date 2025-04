Was die Krankheit besonders schlimm macht: Es gibt bislang keine Heilung. Die Betroffenen leben nach der Diagnose in der Regel noch drei bis fünf Jahre, so die Muscular Dystrophy Association.



Manche Patienten können jedoch Jahrzehnte überleben, so wie Physiker Stephen Hawking, der bereits mit 21 Jahren die Diagnose bekam und erst 55 Jahre später an den Folgen starb.

ALS Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine schwere Erkrankung des zentralen Nervensystems. Zu den Folgen gehören Muskelschwäche, Muskelkrämpfe und fortschreitende Lähmungen in verschiedenen Muskelregionen. Die Krankheit schreitet unaufhaltsam fort und ist bisher nicht heilbar.

Kraft geben Eric Dane seine Frau Rebecca Gayheart und seine beiden Töchter.

Ich bin dankbar, dass meine liebevolle Familie an meiner Seite ist, während wir dieses nächste Kapitel durchleben. Eric Dane US-Magazin "People"

Bildrechte: Getty Images

Trotz Krankheit zurück ans Set von "Euphoria"

Auch wenn die Diagnose sicher niederschmetternd war, bleibt Eric Dane positiv. Er will so lange wie möglich vor der Kamera stehen. Aktuell spielt er die Rolle des Cal Jacobs in der Serie "Euphoria". Ab 14. April beginnen die Dreharbeiten für die dritte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie.

Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche wieder am Set von Euphoria zu sein. Eric Dane US-Magazin "People"

In dieser Zeit will er vor allem eines: "Ich bitte Sie höflich, meiner Familie und mir während dieser Zeit Privatsphäre zu gewähren."

Erfolg mit Kultserie "Grey's Anatomy"

Mit "Grey's Anatomy" schaffte er den weltweiten Durchbruch. In der Krankenhausserie verdrehte Eric Dane von 2006 bis 2012 in seiner Rolle als plastischer Chirurg Dr. Mark Sloan so mancher Kollegin den Kopf.



Mit seinem Ausstieg nach 138 Folgen schockte er Fans der Serie. Noch dramatischer war dann seine letzte Folge: Bei einem Flugzeugabsturz starben er und seine große Liebe gemeinsam.



Offiziell gab er an, sich neuen Projekten widmen zu wollen.