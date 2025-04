Obwohl er jetzt mehr auf sich achten muss, sei er froh über das Leben, das er habe. "Man wird emotional, aber man muss sich daran gewöhnen", so der britische Musiker.



Seine Kraft schöpft er in der schweren Zeit vor allem aus einem besonderen Fixpunkt: "Ich habe noch meine wunderbare Familie. [...] Da sagt man sich: Mach weiter."



Und genau das tut er auch. Denn die Musiklegende meldet sich aktuell mit einem neuen Album zurück. "Who Believes In Angels?" ist ein Duettalbum mit der US-Sängerin Brandi Carlile.