Der "Govenator" hat einen neuen Titel - und zwar einen Doktortitel. Arnold Schwarzenegger wurde in Berlin zum Ehrendoktor gekürt.

Die Hertie School in Berlin verlieh dem 77-Jährigen am Dienstagnachmittag (17.09.) die Ehrendoktorwürde für sein Engagement für den Klimaschutz. Hochschulpräsidentin Cornelia Woll begründete die Entscheidung: "Insbesondere sein Engagement für den Umweltschutz, zivilgesellschaftliches Engagement und seine innovative Politik haben bis heute großen Einfluss auf die weltweite Diskussion über den Klimawandel."



Die Laudatio für diesen besonderen Titel hat niemand Geringeres als der deutsche Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, gehalten. Er lobte Schwarzenegger als außergewöhnlichen Menschen und Politiker.



Der Filmstar bedankte sich und betonte, dass ihn nicht sein Erfolg als Bodybuilder, Hollywoodstar oder sein Kontostand glücklich mache, sondern dass er anderen etwas zurückgeben könne. Die Welt sei wie ein Körper, den man trainiere. Je besser man sich um die Erde kümmere, desto besser sei sie in Form. Zum Schluss folgt ein Appell: "Hört nicht auf die Nein-Sager." Wer etwas erreichen wolle, dürfe sich von ihnen nicht beeindrucken lassen.