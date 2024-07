Die englische Fußballnationalmannschaft, auch "Three Lions" genannt, ging als Mitfavorit ins EM-Rennen. Auch Ed Sheeran glaubt fest an seine Landsleute. Aber wie heißt es so schön: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser...



Also schaute der vierfache Grammy-Gewinner am Montag spontan beim Training der "Three Lions" vorbei, um sich selbst ein Bild von der geballten britischen Fußball-Power zu machen. Als Sahnehäubchen gab es noch ein kleines Stelldichein. Mit seiner Gitarre im Gepäck gab Ed Sheeran seinen Hit "A Team" zum Besten.



Ein Privatkonzert à la Ed Sheeran? Das klingt nach der perfekten Belohnung für den 2:1-Sieg gegen die Slowakei am Sonntag.