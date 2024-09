Einen etwas anderen Ansatz bietet dieses Video auf der offiziellen Website der Bundesliga. Hier werden Fußballprofis gebeten, andere Spieler zu bewerten, aber nicht fußballerisch, sondern in Sachen Style, Musikgeschmack und Co.

Wie kommen die offiziellen Ratings für "EA Sports FC" eigentlich zustande? Der Weg ist kompliziert, so viel lässt sich auf jeden Fall sagen. EA Sports setzt auf ein spezielles Netzwerk aus zahlreichen Scouts, freien Mitarbeitern und Datenexperten und bewertet die Spieler anhand von mehr als 30 verschiedenen Attributen. Dazu gehören zum Beispiel Tempo, Schuss und Pass. Die Daten aus dem Netzwerk fließen in die Datenzentrale ein. Dort werden die Spielerwerte final berechnet.



Dass diese Bewertung nicht jedem gefällt, zeigt sich jedes Jahr aufs Neue in den sozialen Netzwerken. In diesem Jahr bekommen die virtuellen Varianten von Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan und der neuen Nummer eins im DFB-Tor, Marc-André ter Stegen, ihr Fett weg. Ter Stegen erhält eine 89, was vereinzelt auf Unverständnis stößt. Eine Parade aus dem Jahr 2015 dürfe kein Maßstab sein, scherzt ein User bei Watson. Auch Gündogans 87 löst bei vielen "FC 25"-Fans vor allem eins aus: lachende Tränen-Emojis.