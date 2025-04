Für die Dreharbeiten der neuen Traumschiff-Folge kehrte Collien Ulmen-Fernandes wieder nach Florida zurück. Mit 18 Jahren hatte die Schauspielerin schon einmal am Miami Beach gedreht. Doch der Besuch in Florida endete damals fast in einer Tragödie:



"Am Strand kam Dreck in eine Wunde, was zu einer Blutvergiftung führte, die mich fast den linken Fuß gekostet hätte. Insofern war ich froh, dieses Mal unversehrt die Dreharbeiten in Miami überstanden zu haben", erzählte die 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.