Nach mehr als zehn Jahren kehrt der 59-Jährige zurück in die Bürohölle der "Capitol Versicherung AG"– zur Freude von Fans und Schauspiel-Cast, denn Strombergs Mitarbeiter Ernie (gespielt von Bjarne Mädel ) oder Ulf (gespielt von Oliver Wnuk) sind natürlich auch wieder dabei. Die Dreharbeiten versetzten Christoph Maria Herbst und seine Kollegen zehn Jahre zurück, wie er dem Branchendienst dwdl.de erzählt: Der erste gemeinsame Drehtag sei wie eine "Klassenfahrt in der Zeitmaschine" gewesen.

Und wie fühlt es sich an, wieder in die Kultrolle zu schlüpfen, Herr Herbst?



"Die [Haut] saß noch immer wie angegossen."



So eine Figur wie Bernd Stromberg lege man eben nie komplett ab - auch wenn der letzte Dreh schon so lange her ist:



"Totgeglaubte leben länger! Im Flow dieser Energie haben wir dann alles gedreht", so Herbst im Interview.