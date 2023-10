In wenigen Tagen (am 24. Oktober) soll die Biografie "The Woman in Me" von Britney Spears erscheinen - und die Inhalte schlagen jetzt schon große Wellen. Wie das US-Magazin "People" berichtet, soll sie darin nämlich unter anderem von einer Schwangerschaft schreiben. Vater des Kindes: Offenbar Justin Timberlake.



"Es war eine Überraschung für mich, aber keine Tragödie“. Doch das sah der NSYNC-Sänger offenbar anders, wie die 41-Jährige verrät: