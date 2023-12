Karrierestart mit 21 Jahren

An der Seite von Johnny Depp konnte sich Brad Pitt in den 90er-Jahren einen ersten Namen in der TV-Serie "21 Jump Street" machen. Der größte Erfolg sollte kurze Zeit später mit einer kleinen Rolle im Film "Thelma & Louise" kommen.



Die Aufmerksamkeit der Filmbranche war geweckt, 1992 landete Brad Pitt seine erste große Hauptrolle im Robert-Redford-Film "Aus der Mitte entspringt ein Fluss." Spätestens mit dem Drama "Legenden der Leidenschaft" war ihm die Rolle des Teenie-Idols und Sex-Symbols sicher.

Brangelina & die Frauen

Seine erste Ehe mit Jennifer Aniston bewegt viele Fans bis heute. Obwohl sich die beiden nach fünf Ehejahren 2005 haben scheiden lassen, hoffen einige von ihnen noch immer auf ein Liebes-Comeback.



Im Jahr der Trennung lernte Brad am Set zu "Mr. und Mrs. Smith" die Schauspielerin Angelina Jolie kennen. Mit ihr soll er Jennifer Aniston betrogen haben. 2014 heiratete das Paar. Zusammen haben sie sechs Kinder, drei davon sind adoptiert. Lange galten "Brangelina", wie das Paar liebevoll genannt wurde, als das Traumpaar Hollywoods.



Die Trennung sollte jedoch schon 2016, gerade mal zwei Jahre nach der Hochzeit, folgen. Angelina Jolie reichte die Scheidung an und warf Brad Handgreiflichkeiten gegenüber sich selbst und den Kinder vor. Der Rosenkrieg zwischen den Ex-Eheleuten dauert bis heute an.

Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

Talent in allen Genres

Mit Rollen in Filmen wie "Ocean's Eleven", "Troja", "Inglourious Basterds" oder "World War Z" konnte Pitt beweisen, dass er in den verschiedensten Film-Genres brillieren kann. Das bemerkten auch die Zuständigen der Oscar-Awards und nominierten ihn drei Mal als besten Neben- und Hauptdarsteller, eher er 2014 für "12 Years a Slave" nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mit-Produzent einen Oscar für den besten Film mit nach Hause nehmen durfte.



Den zweiten Oscar gab es sechs Jahre später für die beste Nebenrolle in Quentin Tarantinos jüngstem Film "Once Upon a Time in Hollywood".

Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

Man sieht ihm die 60 nicht an