1984 veröffentlichte Geldof mit der "Band Aid", einem Bandprojekt internationaler Popstars, die Single "Do They Know It's Christmas?". Das Ziel war, Spenden gegen die Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Im Laufe der Jahre kamen rund 140 Millionen Pfund Spenden zusammen. Für diese Wohltätigkeitsarbeit wird der irische Sänger nun ausgezeichnet.



Am Abend sollen außerdem Schauspieler Antonio Banderas und Designerin Diane von Furstenberg geehrt werden. Die Gala findet seit 2001 zeitgleich, aber unabhängig von der Berlinale statt.