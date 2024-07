Schöne Neuigkeiten aus dem Hause Tambrea-Dwyer: Die Schauspieler sind zum ersten Mal Eltern geworden, wie das Management von Alice Dwyer auf Anfrage von BRISANT bestätigte. Name, Geschlecht, Gewicht? Unbekannt. Schon während der Schwangerschaft hielten sich Alice Dwyer und Sabin Tambrea zu privaten Details bedeckt. Immerhin: Sabin Tambreas Management sagte "Bunte" , dass alle "wohlauf" seien und das Kennenlernen genießen.

Es ist die Krönung ihrer Liebe: Seit rund zehn Jahren gehen Sabin Tambrea und Alice Dwyer gemeinsam durchs Leben und gehören zu den schillerndsten Paaren der deutschen Schauspielszene. 2018 haben sie geheiratet.



Ihr Glück haben die beiden quasi ihrer Schauspielkollegin Anna Maria Mühe zu verdanken, wie Sabin Tambrea 2021 in Mühes Podcast "Unter Dry" erzählt. Denn für den Film, an dessen Set sich das Paar kennen und lieben lernte, sollten eigentlich Anna Maria Mühe und Sabin Tambrea vor der Kamera stehen. Doch sie sagte ab, weil sie gerade erst Mutter geworden war. Der Regisseurin gab sie allerdings einen schicksalhaften Tipp: "Schau dir Alice Dwyer an, ich finde, sie ist perfekt für die Rolle."



Der Rest ist Geschichte ...