Für die Öffentlichkeit kommen die Baby-News total überraschend: "Super, dass man in eurem öffentlichen Leben doch noch etwas privat halten kann", schreibt eine Followerin unter den Post des Ehepaars.



Felix' Best Buddy Bastian Schweinsteiger hat wahrscheinlich schon früher von der Schwangerschaft gewusst - aber auch er freut sich in einem Instagram-Kommentar für die beiden. Ebenso weitere Prominente und Sport-Kollegen wie die US-Skirennläuferin Lindsey Vonn, die ein rotes Herz postet.