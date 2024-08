Der Sänger, der derzeit bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg wieder als Winnetou durch die Arena reitet, konnte sogar die Geburt miterleben. Das Neugeborene habe sich nämlich an einen wichtigen Wunsch des Vaters gehalten.



Er war bei der Geburt dabei, "weil Lion sich an die ersten Papa-Sohn-Gespräche im Bauch gehalten hat und an einem spielfreien Tag zur Welt kam". So musste der 40-Jährige nicht im Winnetou-Kostüm im Kreißsaal stehen.