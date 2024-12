"The Man with the Bag" ist allerdings nicht Schwarzeneggers Weihnachtsfilm-Premiere: Schon 1996 spielte er in der Actionkomödie "Jingle All the Way," ("Versprochen ist versprochen") einen Familienvater, der verzweifelt versucht, seinem Sohn das überall ausverkaufte Spielzeug "Turbo-Man" zu besorgen.



Auch vor fast 30 Jahren also galt es für den Action-Star schon, das Weihnachtsfest zu retten!