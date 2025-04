Die Töchter von Annalena Baerbock sollen mit ihrer bekannten Mutter nach New York kommen und schon jetzt Feuer und Flamme sein. So sagt es die Politikerin in einem Interview mit bunte.de.



Vor allem seien die beiden Teenager erleichtert, dass sie in Amerika nicht mehr als Töchter einer prominenten Mutter wahrgenommen würden.