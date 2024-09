Was viele nicht wissen: Andreas Türck war früher selbst aktiver Handballer. In der Saison 1986/87 spielte er für den TuS Eintracht Wiesbaden in der 2. Bundesliga. Einige Jahre später stand er sogar im Bundesliga-Kader der SG Wallau/Massenheim, doch zu einem Einsatz kam es nicht.



Seine Liebe zum Handball hat ihn aber nie losgelassen. In der Mitteilung von Dyn sagt er: