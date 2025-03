In meiner College-Zeit, der Zeit von Magic Johnson, haben wir alle zu Hause gesagt: Wer weiß das schon? Weißt du es? Weißt du es? Wir haben auch alle einen Test gemacht, aber das war in den 90ern.

HIV oder AIDS war kein Thema bei diesem Besuch, aber in Kenia ist es jetzt, soweit ich weiß, genau wie in den Niederlanden, eine überlebensfähige Krankheit.

HIV sei heute in den Niederlanden kein Tabu mehr, so König Willem-Alexander. Diese Aussage stößt in seiner Heimat auf Kritik: Die niederländische HIV-Vereinigung drängt nun auf ein klärendes Gespräch mit dem König. Noch immer würden viele Menschen in den Niederlanden tagtäglich stigmatisiert, noch immer gebe es Todesfälle, so die Organisation.