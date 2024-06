Wird die Familie etwa gar nicht dauerhaft in Schweden wohnen? Zieht es sie womöglich nach ein paar Jahren wieder ganz woanders hin? Oder bezieht sich das vorerst nur auf Stockholm, schließlich gibt es ja noch andere tolle Orte in Schweden... Man wird es irgendwann erfahren. Vorerst aber nicht.

Dass sich der Umzug von Madeleine zurück in die Heimat so zieht, hat einen guten Grund, sagt Jenny Alexandersson, Royal-Expertin bei der schwedischen Zeitung Aftonbladet : "Es ist ein ziemlich großer Akt, aus den USA umzuziehen. Außerdem war es nicht ganz einfach, ihre große Villa zu verkaufen, aber das haben sie jetzt geschafft. Jetzt scheint alles nach Plan zu laufen."

Spekuliert wurde auch, ob Madeleine vielleicht sogar ihren 42. Geburtstag (am 10. Juni) in Schweden feiern wird. Nein, tut sie nicht. Aber schon kurz danach wird sie wohl mit den Kindern in ihre alte Heimat aufbrechen. Schon kommendes Wochenende (15./16. Juni) könnte sie wieder zu Hause sein.



"Es wird ein Umzug in Etappen, nicht alle und alles kommt gleichzeitig in Stockholm an", weiß die Royal-Expertin Alexandersson. Bedeutet: Ehemann Chris O'Neill wird wohl später nachkommen.